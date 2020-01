Sanierung an der GSS abgeschlossen

Bensheim.Nach rund eineinhalb Jahren wurde jetzt ein umfangreiches Umbauprojekt an der Geschwister-Scholl-Schule in Bensheim abgeschlossen: Der sanierte Westtrakt wurde am Mittwoch mit einer kleinen Feierstunde offiziell seiner Bestimmung übergeben.

Die Kosten für den Umbau belaufen sich am Ende auf rund 6,75 Millionen Euro – und damit 750 000 Euro mehr als geplant. Während der Sanierung waren die Jahrgänge sieben bis zehn in Containern auf dem nördlichen Schulgelände untergebracht. Jetzt ging es für die Schüler zurück in den neugestalteten Westtrakt – mit modernen Klassenräumen. Die kooperative Gesamtschule mit integrierter Oberstufe zählt rund 1450 Schüler und 150 Lehrer. red

