Sanierung des NTM wird 47 Millionen Euro teurer

Mannheim.Die Generalsanierung des Mannheimer Nationaltheaters wird teurer als gedacht und zieht sich länger hin. Darüber informiert an diesem Donnerstag Kulturbürgermeister Michael Grötsch (CDU) den Kulturausschuss des Mannheimer Gemeinderats. Die Kosten für die Sanierung des Spielhauses am Goetheplatz betragen 247 Millionen Euro. Das sind 47 Millionen Euro mehr als zuletzt offiziell genannt.

„Wir haben jetzt erstmals eine belastbare Kostenberechnung auf Basis einer detaillierten Planung“, bestätigt Grötsch auf Anfrage dieser Redaktion. Eingerechnet seien sowohl Risikozuschläge und Baukostenindexsteigerungen als auch aufwendige Umplanungen. Die ergaben sich insbesondere wegen des Orchesterprobensaals. Er soll nun komplett unter dem Theater entstehen und nicht mehr, wie zuvor vorgesehen, mit einer etwa vier Meter hohen verglasten Konstruktion auf dem Vorplatz. Das war bereits Ende 2018 aus städtebaulichen Gesichtspunkten verworfen worden.

Verschiebung auf 2023?

Hinzu kommen weitere Aufwendungen durch die, so Grötsch, „jetzt erreichte detailliertere Planungstiefe“. Schließlich sind jetzt in die Bausumme auch Vorhaben eingerechnet, für die man hofft, Sponsoren zu gewinnen.

Noch offen ist, wann die Generalsanierung beginnen kann. Lange war vom Spielzeitanfang 2021/22 die Rede, doch das hatte die Stadtverwaltung schon relativiert und zuletzt von 2022 gesprochen. Derzeit geht das Theater von einer verkürzten Saison 2021/22 aus, damit schon ab April/Mai das Haus am Goetheplatz ausgeräumt werden kann, da es für die Bauarbeiten komplett entkernt wird. Voraussetzung dafür ist indes, dass alle Ersatzspielstätten und Ausweich-Lager fertiggestellt sind. Danach sieht es derzeit nicht aus.

Ebenso noch nicht entschieden hat die Stadt, ob sie die Aufträge für die Sanierung per Einzelausschreibung vergibt oder einen Generalunternehmer beauftragt. Derzeit wird die Lösung mit einem Generalunternehmer favorisiert, weil man da einen einzigen Verantwortlichen für Termintreue und Einhaltung des Budgets hat. Andererseits ist vor solch einem Auftrag auch das allerkleinste Detail festzuschreiben. „Dadurch kann eine gewisse Verzögerung eintreten, die bis zu einem Jahr ausmachen kann“, so Grötsch.

Das wiederum könnte bedeuten, dass der Umbau erst im Frühjahr 2023 beginnt. Eigentlich endet aber die Betriebsgenehmigung für das Haus am Goetheplatz wegen der Brandschutzmängel am 31. Dezember 2022. „Darüber wird man reden müssen“, so Grötsch. Geschlossen werde das Theater wegen der „sehr komplexen Aufgabe“ aber wohl fünf Jahre – bisher war immer nur von vier Jahren die Rede.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.07.2020