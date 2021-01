Sanierung mit Teilabriss

Einhausen.Das Einhäuser Bürgerhaus soll bis auf das in Naturstein gefasste Kellergeschoss abgerissen und mit neuem Mauerwerk wieder aufgebaut werden. Für diese Verfahrensweise sprach sich am Donnerstag mit den Stimmen von CDU und SPD der Bauausschuss aus. Sollte auch die Gemeindevertretung zustimmen, soll auf Grundlage dieser Planung eine Förderung beantragt werden. Der mit einer Tragswerksuntersuchung beauftragte Planer Eric Brehm sieht in dem Neuaufbau des Mauerwerks die beste Möglichkeit, eine Saal-Vergrößerung ohne Stützpfeiler und die hohen energetischen Vorgaben zu verwirklichen. Die Mehrkosten für die neuen Außenmauern bezifferte der Planer auf 52 000 Euro. kel

