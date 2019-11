Sanierung später fertig?

Hockenheim/Speyer.Das Regierungspräsidium Karlsruhe überarbeitet derzeit die Bauablaufplanung für die Sanierung und Ertüchtigung der Salierbrücke. Die unerwarteten Schadstoffbelastungen und Abweichungen der vorgefundenen Bausubstanz von den Bestandsunterlagen (wir berichteten) hätten umfangreiche Umstellungen im Bauablauf erforderlich gemacht, teilte die Behörde am Mittwoch mit.

Anlass war die Einladung zu einem Informationsgespräch über die dritte Sitzung des „Projektbegleitkreises Salierbrücke“ am Donnerstag, 28. November. Ob der Begriff Umplanung die Verzögerung des Sanierungsabschlusses bedeutet, der bislang für März 2021 vorgesehen ist, wollte das Regierungspräsidium nicht mitteilen. In Speyer soll es am 30. November einen Demonstrationszug von Gewerbetreibenden gegen den ihrer Meinung nach zu schleppenden Fortschritt der Sanierung geben. müm

