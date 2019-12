Sanktionen gegen Gas-Pipeline befeuern Streit

Washington//Berlin/Ludwigshafen.Auf den letzten Metern wollen die USA die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 noch verhindern – und lösen damit Empörung in Europa aus. Das US-Repräsentantenhaus brachte Sanktionen gegen Firmen im Zusammenhang mit dem Projekt auf den Weg. Die Abgeordneten votierten am Mittwochabend (Ortszeit) mit 377 zu 48 Stimmen für ein Gesetzespaket zum Verteidigungshaushalt (NDAA), in das das Sanktionsgesetz eingefügt worden war. Erwartet wird, dass der Senat das Paket Ende nächster Woche verabschiedet. Ein Termin dafür steht noch nicht fest. Das Weiße Haus hat bereits deutlich gemacht, dass US-Präsident Donald Trump das Gesetzespaket unterzeichnen wird.

Die USA argumentieren, dass sich Deutschland mit der Pipeline in Abhängigkeit von Russland begeben würde. Die deutsche Wirtschaft in Russland verurteilte die geplanten Sanktionen als Schlag gegen die Energiesicherheit in Europa und rief die Bundesregierung zu Gegenmaßnahmen auf.

Wintershall Dea betroffen

„Die europäische Energiepolitik wird in Europa entschieden, nicht in den USA“, stellte Außenminister Heiko Maas (SPD) am Donnerstag klar. Russland wertet die geplanten Strafmaßnahmen als Versuch Washingtons, sich Vorteile auf dem europäischen Gasmarkt zu verschaffen. Aus Sicht Moskaus wird Europa das Nachsehen haben.

Nord Stream 2 kostet rund zehn Milliarden Euro. Die Leitung wird je zur Hälfte vom russischen Energieriesen Gazprom und den fünf europäischen Unternehmen OMV, Wintershall Dea, Engie, Uniper und Shell finanziert.

Der Kasseler Gas- und Ölkonzern Wintershall Dea gehört mehrheitlich der BASF. Das Ludwigshafener Chemieunternehmen hält knapp 73 Prozent der Anteile. Die restlichen sind im Besitz der luxemburgischen Gesellschaft Letter One.

Die Betreiber der Pipeline selbst hüllten sich zu den näherrückenden US-Sanktionen in Schweigen. Eine Sprecherin von Wintershall Dea lehnte es am Donnerstag ab, Fragen zu den drohenden US-Sanktionen zu beantworten. „Prinzipiell spekulieren wir nicht über mögliche Sanktionen beziehungsweise deren potenzielle Auswirkungen“, sagte sie dieser Zeitung. „Wir verfolgen die Entwicklungen in den USA genau und kommentieren die Angelegenheit darüber hinaus nicht weiter.“

Auch ein Sprecher der BASF teilte dieser Zeitung lediglich mit, „dass wir uns zu einem laufenden Gesetzgebungsverfahren nicht äußern“.

Nord Stream 2 soll von 2020 an unter Umgehung von Polen und der Ukraine Gas von Russland nach Deutschland liefern. Bisher wurden dem Nord-Stream-2-Konsortium zufolge mehr als 2100 Kilometer in der Ostsee verlegt, rund 300 Kilometer fehlen noch. (dpa/mig)

