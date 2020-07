SAP beteiligt sich an Facebook-Boykott

New York/Walldorf.Aus Protest gegen den Umgang von Facebook mit Hasskommentaren und abwertenden Inhalten in seinen Diensten haben sich zahlreiche Unternehmen einem Aufruf zum Werbeboykott angeschlossen. Die von Bürgerrechtsorganisationen Mitte Juni ins Leben gerufene Initiative #StopHateForProfit führt auf ihrer Webseite eine Liste von mindestens 160 Unternehmen, die ihre Werbung auf Facebook in den USA erst einmal stoppen. Einige wollen diese Maßnahme auch auf die Facebook-Tochter Instagram sowie auf Twitter ausweiten.

Als große Namen kamen zuletzt Volkswagen und SAP dazu. Ein Sprecher des Softwareunternehmens in Walldorf begründete dies damit, dass „dies ein wichtiger Bestandteil unseres Einsatzes für soziale Gerechtigkeit und Gleichstellung (ist). Wir setzen daher alle Werbeanzeigen auf Facebook und Instagram aus, bis das Unternehmen ein deutliches Signal gegen die Verbreitung von Hasskommentaren und Rassismus auf seinen Plattformen sendet. Für einen nachhaltigen Wandel müssen auch wir unsere Rolle auf Plattformen hinterfragen, die systematisch die Verbreitung von Hass und Rassismus fördern.“

Als Reaktion hat Facebook auf seinen Plattformen rund 320 Konten, mehr als 100 Gruppen und 28 Seiten des rechtsextremen „Boogaloo“-Netzwerks aus den USA gesperrt. Die regierungsfeindliche Gruppe werde ab sofort als „gefährliche Organisation“ eingestuft und von allen Plattformen verbannt, teilte Facebook am Dienstag (Ortszeit) mit. Auch Posts, die Unterstützung für die Organisation äußerten, würden künftig gelöscht, hieß es.

Problematische Inhalte

Kritiker wenden ein, dass Facebook trotz der jüngsten Maßnahmen in den USA beim Kampf gegen Hassbotschaften und Extremismus weltweit noch viel Arbeit vor sich hat. Zudem gibt es noch die Fälle, in denen eigentlich legitime Quellen wie US-Präsident Donald Trump nach Ansicht vieler Beobachter die Grenzen zu Gewaltverherrlichung oder manipulativer Darstellung überschreiten. Facebook war zuletzt dafür kritisiert worden, dass das Unternehmen – anders als etwa Twitter – nicht gegen umstrittene Posts von Trump vorgegangen war.

Wegen seines von vielen als zögerlich empfundenen Umgangs mit problematischen Inhalten war Facebook zuletzt immer mehr in die Defensive geraten. Zahlreiche Firmen – darunter Namen wie Coca-Cola, Unilever und Starbucks – hatten angekündigt, ihre Werbung in sozialen Netzwerken vorerst auszusetzen. In Deutschland kündigten das neben den Dax-Konzernen Volkswagen und SAP auch Siemens, Adidas, Henkel, Bayer, Fresenius und Beiersdorf an.

Facebook-Politikchef Nick Clegg schrieb am Mittwoch in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, das Unternehmen investiere jedes Jahr mehrere Milliarden Dollar in Mitarbeiter und Technologien, um die Plattform sicherer zu machen. „Wir haben die Zahl der Menschen, die für die Sicherheit unserer Plattformen zuständig sind, verdreifacht auf mittlerweile mehr als 35 000 Personen“, betonte Clegg. red/dpa

