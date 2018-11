SAP: Größter Zukauf der Geschichte

Walldorf.SAP legt im Wettlauf mit der Konkurrenz nach und leistet sich einen Rekordzukauf. Der Walldorfer Softwarekonzern übernimmt für acht Milliarden Dollar, also rund sieben Milliarden Euro, das US-Unternehmen Qualtrics. In Euro gerechnet ist es der größte Zukauf der SAP-Geschichte – und eine von mehreren milliardenschweren Übernahmen in den vergangenen Jahren. „Wir hätten niemals gedacht, dass wir Qualtrics bekommen könnten“, sagte SAP-Vorstandschef Bill McDermott gestern in einer Telefonkonferenz. Er sprach von einem „mutigen Schritt“. Die Börse allerdings reagierte enttäuscht.

Mehr als fünf Prozent verlor die Aktie, sie gehörte gestern zu den schwächsten Werten im Leitindex Dax. Der Kaufpreis für Qualtrics sei „recht sportlich“, erklärte NordLB-Analyst Wolfgang Donie. Auch Mirko Maier von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) bezeichnete die sieben Milliarden Euro als „stolzen Preis“. Zudem habe SAP erst kürzlich noch erklärt, vorerst keine größeren Zukäufe mehr stemmen zu wollen, sagte Maier dieser Zeitung.

Hohe Wachstumsraten

Qualtrics entwickelt Programme, die Kunden-, Mitarbeiter- und Produktdaten sammeln. Besucher von Internetseiten sollen so schneller wiedererkannt werden, um ihnen gezielt Produkte anzubieten. SAP will mit der Übernahme das Geschäft mit Mietsoftware über das Internet stärken – in der Fachsprache Cloud. Schärfster Konkurrent ist das Unternehmen Salesforce aus den USA. Es liegt beim Geschäft mit der Cloud vorn.

Auswirkungen auf Mitarbeiter solle die Übernahme keine haben, teilte SAP mit. Qualtrics behalte sowohl seinen Namen als auch seine Führungsriege. Die zugekaufte Firma erwarte für das Gesamtjahr 2018 über 400 Millionen Dollar (rund 350 Millionen Euro) Umsatz und zukünftige Wachstumsraten von mehr als 40 Prozent. Das Unternehmen wollte eigentlich bald selbst an die Börse gehen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 13.11.2018