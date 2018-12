SAP-Streit vor Bundesarbeitsgericht

Walldorf.Der Rechtsstreit um garantierte Aufsichtsratsposten zwischen dem Softwarekonzern SAP und den Gewerkschaften IG Metall und Verdi geht in eine neue Runde. Eine Sprecherin des Bundesarbeitsgerichts (BAG) in Erfurt bestätigte gestern, dass die Gewerkschaften bereits am 22. November Rechtsbeschwerde eingelegt hätten.

Bei der Auseinandersetzung geht es um die Frage, ob die Gewerkschaften für mehrere Sitze im Aufsichtsrat der SAP weiter ein Vorschlagsrecht haben. Hintergrund ist die Umwandlung der SAP in eine europäische Aktiengesellschaft (SE). Dabei könnte der Aufsichtsrat von 18 auf zwölf Mitglieder verkleinert werden. Käme es dazu, stünden den Gewerkschaften ihre beiden reservierten Plätze nicht mehr zu. Dagegen waren IG Metall und Verdi vor das Arbeitsgericht Mannheim gezogen, das die Anträge der Gewerkschaften allerdings genauso zurückwies wie anschließend das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg Anfang Oktober 2018. mk

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.12.2018