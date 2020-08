SAP-Streit zieht sich

Blick auf den Stammsitz von SAP in Walldorf. © dpa

Walldorf/Erfurt.Der Streit um Mitbestimmungsrechte beim Walldorfer Softwarekonzern SAP geht in die nächste Runde. Nachdem das Bundesarbeitsgericht in Erfurt am Dienstag keine grundsätzliche Entscheidung getroffen hat, soll sich nun der Europäische Gerichtshof (EuGH) mit dem Fall beschäftigen, wie ein Gerichtssprecher sagte. Seinen Angaben nach dauert das mindestens ein Jahr.

Auslöser des Streits ist, dass SAP seit 2014 als Europäische Gesellschaft (SE) firmiert. Der Aufsichtsrat könnte dabei nach einer Vereinbarung von derzeit 18 auf zwölf Mitglieder verkleinert werden. Den Gewerkschaften stünden dann allerdings keine festen Sitze mehr zu. Dagegen wehren sich IG Metall und Verdi schon seit Jahren.

Dass das höchste deutsche Arbeitsgericht das Anliegen nach Luxemburg weitergibt, werten die Gewerkschaften als Erfolg. Der Versuch, die Mitbestimmung auszuhebeln, „ist zu Recht als europarechtlich relevant eingestuft worden“, teilte Christoph Meister vom Verdi-Bundesvorstand mit. Ähnlich äußerte sich die IG Metall. jung

