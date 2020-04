SAP trennt sich überraschend von Co-Chefin Jennifer Morgan

Walldorf.Mitten in der Corona-Krise und nach nur einem halben Jahr an der Spitze des Walldorfer Softwarekonzerns SAP gibt Co-Chefin Jennifer Morgan (49, Bild) den Posten wieder auf. Ihr Kollege Christian Klein wird den Dax-Konzern künftig allein führen, wie SAP in der Nacht zum Dienstag mitteilte. Morgan habe sich mit dem Aufsichtsrat einvernehmlich darauf verständigt, das Unternehmen bereits zum 30. April zu verlassen. „Mehr denn je verlangt die aktuelle Situation von Unternehmen schnelles, entschlossenes Handeln und eine klare, hierbei unterstützende Führungsstruktur“, hieß es in einer Mitteilung.

Die Nachricht kam für viele überraschend. „Was der Abgang Morgans mit Corona zu tun haben soll, ist mir nicht klar“, sagte Mirko Maier, Analyst bei der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). „Schließlich hebt SAP hervor, dass die Beeinträchtigungen durch die Pandemie von begrenzter Dauer sind.“ Er habe immer den Eindruck gehabt, dass Morgan und Klein gut harmonieren.

Spagat mit den USA

Aktionärsschützerin Jella Benner-Heinacher von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) erklärte, es sei schade, dass ausgerechnet die einzige Frau an der Spitze eines Dax-Konzerns nach einem halben Jahr schon wieder gehe. „In der Krise ist ein Management immer besonders gefordert. Da zeigt es sich, ob die Zusammenarbeit passt oder nicht“, sagte sie. Für Klein werde nun der Spagat mit den USA schwierig. Morgan und Klein hätten sich hier gut ergänzt.

Klein räumte am Dienstagmorgen ein, dass das Konzept der Doppel-Führungsrolle „nicht perfekt“ gewesen sei. Die Coronavirus-Pandemie verlange von Unternehmen schnelles, entschlossenes Handeln und eine klare Führungsstruktur. Er hob hervor, den Schritt gemeinsam mit Morgan ausgelotet zu haben. Es habe keinerlei persönliche Probleme gegeben. In einer Mitteilung wurde Morgan zitiert, „angesichts des beispiellosen Wandels in der Welt“ sei jetzt der richtige Zeitpunkt für den Schritt. Ihr Vertrag wäre eigentlich bis zum Jahr 2025 gelaufen.

Morgan ist die erste Vorstandschefin eines Dax-Konzerns überhaupt. Sie war im Oktober 2019 zusammen mit Klein (39) an die Spitze von SAP aufgerückt, nachdem sich Vorgänger Bill McDermott überraschend zurückgezogen hatte.

Das Duo gab das Ziel aus, den Konzern schneller und effizienter zu machen. Der Vertrieb wurde umgebaut, die Integration verschiedener Plattformen sollte nach massiver Kritik von Anwendern vorangetrieben werden.

Trotz der Corona-Pandemie hat SAP im ersten Quartal einen deutlichen Gewinn von 811 Millionen Euro eingefahren. Allerdings musste der Konzern seine Jahresprognose zusammenstreichen. Kunden sind wegen der Krise vorsichtiger und investieren weniger in Software. Der Aktienkurs von SAP verlor am Dienstag mehr als sechs Prozent. (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.04.2020