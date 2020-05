SAP verteidigt Chefwechsel

Walldorf.Nach der überraschenden Trennung von Co-Chefin Jennifer Morgan geht der Walldorfer Softwarekonzern SAP in die Offensive. „Es war definitiv keine Entscheidung gegen Jennifer Morgan, weil sie eine Frau ist. Ganz ehrlich: Ich finde es auch bedauerlich, dass das immer darauf zurückgeführt wird“, erklärte Aufsichtsrätin Margret Klein-Magar in einem Interview mit dieser Redaktion. Sie verteidigte die Entscheidung, die Doppelspitze nach nur einem halben Jahr wieder abzuschaffen. In der Corona-Krise komme es auf „Agilität und Schnelligkeit“ an, sagte Klein-Magar.

Morgan hatte quasi über Nacht ihren Rückzug bekannt gegeben. Christian Klein soll Europas größten Softwarekonzern von nun an allein führen. jung

