SAP will Tausende in den Ruhestand schicken

Walldorf.Das Softwareunternehmen SAP will sich wegen eines Konzernumbaus von rund 4400 Mitarbeitern trennen. Ihre Jobs würden im Zuge der raschen Veränderungen in der Technologiebranche überflüssig, sagte Konzernchef Bill McDermott gestern in Walldorf. Trotzdem werde die Mitarbeiterzahl insgesamt weiter steigen – auch in der gesamten Region, fügte Finanzchef Luka Mucic hinzu. Schon im vergangenen Jahr hatte SAP in Walldorf und St.Leon-Rot rund 1500 zusätzliche Stellen geschaffen.

Die Restrukturierung werde jährliche Einsparungen von etwa 800 Millionen Euro bringen, die dann in Wachstumsbereiche investiert werden sollten. Kündigungen werde es nicht geben, stattdessen setze man auf Vorruhestandsregelungen und Abfindungen. mk

