Sarg aus Lorscher Gruft bereichert Ausstellung in Mainz

Lorsch.Im September wird in Mainz eine große Ausstellung eröffnet. „Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht“ heißt sie – und gemeinsam mit vielen herausragenden Exponaten werden auch zwei Objekte aus Lorsch zu sehen sein. Ein Sarkophag aus dem neunten Jahrhundert, in dem Ludwig der Deutsche, Enkel Kaiser Karls des Großen beigesetzt worden sein soll, gehört dazu. Er wurde gestern von Lorsch nach Mainz gefahren.

Die kostbare Fracht – 965 Kilogramm schwer – wurde mit einem Kran vor der Königshalle in einen Möbelwagen gehievt. Die vielen Besucher der Cafés in der Stadtmitte haben den Sarg aber nicht zu Gesicht bekommen. Er war zuvor in eine eigens angefertigte Holzkiste eingesetzt worden.

In der Zehntscheune, in der der Sarkophag aus weißem Sandstein bisher seinen Platz hatte, bleibt nun monatelang eine Lücke – ausgefüllt mit einem Foto des Sarges. Ab April 2021 soll die Leihgabe zurück in Lorsch sein. sch

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 11.08.2020