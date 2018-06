Anzeige

Mannheim.Um die Luft in der Innenstadt sauber zu halten, bekommt Mannheim knapp 48 Millionen Euro aus Berlin. Diese Förderung hat der Bund gestern bekanntgegeben. Mannheim zählt zu fünf Modellkommunen, die Wege finden sollen, um die Luft in den Innenstädten sauber zu halten. So sollen mögliche Fahrverbote vermieden werden. Mannheim will etwa die Preise für die Nutzung von Bahnen und Bussen senken.