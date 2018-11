Saumagen prämiert

Juroren beim Test: Bernd Flaxmeyer (l.) und Peter Gütermann. © Venus

Herxheim.Metzgereien, Gastronomiebetriebe und Köche aus Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Thüringen, Baden-Württemberg und Hessen haben gestern in Herxheim (Kreis Südliche Weinstraße) den besten Pfälzer Saumagen gesucht. Eingereicht wurden 194 Produkte – neben Klassikern auch Variationen wie mit Schokolade überzogene Saumagenpralinen oder Schweinchen mit Backpflaumen.

Die Sieger kommen in diesem Jahr unter anderem aus Landau, Donsieders (Kreis Südwestpfalz) und Mainz. Der Trend geht zu einer dezenten Würzung: „Salz, Pfeffer, Muskat und Koriander – so schmeckt die Pfalz, denn diese Gewürze finden sich auch in Bratwurst, Leberknödeln und Schwartenmagen“, verrät Juror Peter Joachim. sin

