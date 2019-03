Sazdovski in Babypause

Ivana Sazdovski besucht regelmäßig die Flames-Heimspiele. © Neu

Bensheim.Vor mehr als einem Jahr hat Ivana Sazdovski ihr letztes Spiel für die HSG Bensheim/Auerbach in der Frauenhandball-Bundesliga bestritten. Seitdem ist sie in der „Babypause“, vor acht Monaten brachte sie Sohn Ilijan zur Welt. Ivana Sazdovski ist regelmäßig zu Besuch bei Flames-Heimspielen und fiebert auf der Tribüne mit – und kann sich ein Comeback auf dem Feld durchaus vorstellen. Konkrete Gespräche dahingehend gab es noch nicht. Die 28-Jährige fühlt sich in Bensheim wohl und sieht ihre Zukunft sowohl privat mit Ehemann Ivan als auch beruflich an der Bergstraße – auch wenn es mit einer Rückkehr in den Handball-Leistungssport nichts werden sollte. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 23.03.2019