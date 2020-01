Schäfer fordert zu Standhaftigkeit auf

Zwingenberg.Zu mehr Standhaftigkeit forderte Hessens Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) seine Politikerkollegen auf – und sparte dabei auch die eigenen Reihen nicht aus. Der Festredner des Neujahrsempfangs der Zwingenberger Christdemokraten, der am Donnerstag im gut besuchten „Bunten Löwen“ stattfand, kritisierte die „hysterische Form“, mit der heutzutage die Themen gleich „Säuen durchs Dorf getrieben werden“: „Und am nächsten Tag folgt eine neue Sau.“ Auch zum Thema Klimaschutz hat Schäfer eine Meinung: Statt in die Verbesserung der „Nachkommastellen“ von Kennzahlen müsse mehr Geld in die Forschung investiert werden. mik

