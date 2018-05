Schauspiel zeigt Stück über Kohl

Anzeige

Mannheim.Der Schweizer Dramatiker Lukas Bärfuss hat für das Mannheimer Nationaltheater (NTM) mit „Der Elefantengeist“ ein Stück über Helmut Kohl (1930-2017) geschrieben, will dem CDU-Altkanzler aber kein Denkmal setzen: „Das hat er gar nicht nötig“, sagte der Autor dieser Zeitung. „Das wäre, glaube ich, auch gar nicht im Sinne von Doktor Kohl. Der braucht keine Denkmäler. Wir versuchen, in eine Auseinandersetzung zu kommen mit seiner Persönlichkeit. Mit seinen Entscheidungen, mit seiner Zeit, mit den Fragen, die ihn und sein politisches Umfeld beschäftigt haben. Darum muss es gehen“, erklärt Bärfuss weiter. Das Stück soll am 29. September Premiere feiern.

Insgesamt 76 Produktionen

Bereits am 15. September wird das Haus am Goetheplatz mit dem traditionellen Theaterfest in seine neue Spielzeit mit 43 Premieren und 33 Wiederaufnahmen starten. Damit spielt das NTM insgesamt 76 Produktionen. Dies kündigten die fünf Intendanten gestern auf der Spielplan-Pressekonferenz an. Erstmals dabei war der designierte Schauspielintendant Christian Holtzhauer, der in der kommenden Saison für den scheidenden Burkhard C. Kosminski in die Quadratestadt wechselt.

In der Serie „Nationaltheater – Was wird daraus?" beleuchten wir heute die Baugeschichte des 1957 eröffneten Hauses am Goetheplatz.