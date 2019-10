Scheib siegt in Biblis

Biblis.Die Gemeinde Biblis bekommt einen neuen Bürgermeister: Volker Scheib. Er erhielt 59,2 Prozent der Stimmen. Der 57-jährige Handwerker, der eine Schmiede in Biblis betreibt, hatte als Letzter der vier Kandidaten seinen Hut in den Ring geworfen. Jetzt setzte sich der Politikneuling im ersten Wahlgang mit absoluter Mehrheit gegen den Amtsinhaber Felix Kusicka durch und lag in allen Wahllokalen vorn.

Der ebenfalls parteilose Kusicka, den die CDU unterstützt hat, erhielt 29,9 Prozent. Er gratulierte dem Sieger des Abends sofort. Keine Rolle spielte Ralph Bühler (AfD), der von der Freien Liste Biblis unterstützt wurde. Er kam auf 6,3 Prozent. Ewald Gleich (SPD) landete bei 4,6 Prozent . Die Wahlbeteiligung lag bei 62 Prozent. kur

© Südhessen Morgen, Montag, 28.10.2019