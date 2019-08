Scheib tritt in Biblis an

Biblis.Volker Scheib wirft seinen Hut in den Ring der bisher drei Bürgermeister-Kandidaten in Biblis. Der 57-jährige Familienvater und Ur-Bibliser will Amtsinhaber Felix Kusicka (CDU) ablösen. Er tritt unabhängig an, ist nach eigenem Bekunden aber auch nicht Mitglied einer Partei. Scheib hat seine Kandidatur auf Nachfrage dieser Zeitung bestätigt. Als Bürgermeister wolle er für ein faires und offenes Miteinander und gegen Feindbilder in Biblis eintreten. mas

