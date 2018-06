Scheifele warnt vor neuen US-Strafzöllen

Anzeige

Washington/Mannheim.Im Handelskonflikt mit den USA hält HeidelbergCement-Chef Bernd Scheifele (Bild) auch Strafzölle auf Zement für möglich. „Die USA haben Strafzölle auf Stahl und Aluminium verhängt, da ist der Baustoff Zement als Massenprodukt nicht weit“, sagte er im Interview mit dieser Zeitung. Eine Verschärfung des Konflikts könne zum Einbruch der Weltwirtschaft führen, warnte Scheifele. Dadurch würde auch die Baukonjunktur zurückgehen.

Gestern traten die von der Europäischen Union verhängten Zölle auf US-Produkte wie Whiskey, Jeans, Motorräder und Erdnussbutter in Kraft. Damit reagierte die EU auf die von US-Präsident Donald Trump bereits verhängten Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumprodukte. Die Vergeltungszölle sind so konzipiert, dass sie in etwa den Schaden ausgleichen würden, der der EU durch die US-Zölle entstehen dürfte.

Umgehende Reaktion

Der US-Präsident reagierte prompt und drohte seinerseits den europäischen Autoherstellern erneut mit Sonderzöllen. Die EU belange die USA, ihre Firmen und Arbeiter seit langem mit Zöllen und anderen Handelshemmnissen. „Wenn diese Zölle und Barrieren nicht bald eingerissen und beseitigt werden, werden wir 20 Prozent Zoll auf alle ihre Autos erheben, die in die USA kommen“, schrieb Trump auf Twitter. „Baut sie hier!“, fügte er hinzu. Deutsche Autobauer sind bereits mit Werken und Zehntausenden Beschäftigten in den USA vertreten.