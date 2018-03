Schiff schlägt im Mannheimer Hafen leck

Anzeige

Mannheim.Bei einem Unfall im Mannheimer Mühlauhafen ist auf dem Rhein ein Schiff havariert. Ein Leck am Bug habe gestern Wasser in den Motorraum des unter niederländischer Flagge fahrenden Containerschiffs „Orfeo II“ gespült, das zu sinken drohte, sagte ein Sprecher von Katastrophenschutz und Feuerwehr. Diese Gefahr war aber wenige Stunden nach der Havarie gebannt. Die Besatzung blieb unverletzt. Durch die undichte Stelle drangen rund 400 Liter pro Minute ein. Ein Großteil des Kraftstoffs wurde abgepumpt. Den Ermittlungen zufolge hatte das Schiff eine Steganlage gerammt. Am Abend teilte die Stadt mit, das Containerschiff sei freigeschleppt und liege inzwischen gesichert im Hafen. dpa