Schlafen in Parkgaragen

Mannheim.Bei Temperaturen unter null Grad schlafen Obdachlose in Mannheim meist nicht komplett im Freien. Das haben Mitarbeiter der Stadt Mannheim sowie vom Caritasverband mitgeteilt. Viele ließen sich in einer Notunterkunft in der Neckarstadt-West helfen, schliefen in Tiefgaragen oder würden in Krankenhäusern versorgt. Auf dem Hans-Böckler-Platz (Nähe Collini Center) würden momentan trotzdem etwa zwei bis drei Menschen übernachten. In ganz Mannheim seien es aber mehr, erklärt eine Caritas-Mitarbeiterin. Weil jene Menschen am Collini Center zum Großteil aus Polen stammen, haben sie kein Recht auf Sozialleistungen. Die Notunterkunft nutzten sie nicht – aus Angst, nach Polen zurückkehren zu müssen. jor