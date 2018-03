Schleusener bleibt Erfolgsgarant

Anzeige

Karlsruhe.„Es macht Spaß ihm zuzusehen”, sagt Innenverteidiger des Fußball-Drittligisten Karlsruher SC Daniel Gordon über den Topstürmer des KSC Fabian Schleusener, der mit seinen 13 Toren ein sehr wichtiger Faktor für den Erfolg der Mannschaft ist. „Schleuse ist im Lauf. Er ist unfassbar wichtig für uns und wir wissen, was wir an ihm haben. Wir wollen ihn weiter in Szene setzen.”

Auch Gordon selbst sagt „natürlich nicht nein”, wenn sich für ihn die Chance auf ein Tor ergibt. „Das ist natürlich eine Option nach einem Standard. Aber letztlich ist es egal.” Hauptsache sei aber, der KSC habe die drei Punkte, egal wer die Tore mache.

Fokussiert bleiben

Freundschaft gebe es für ihn immer erst nach Abpfiff. Dass man gegen Lotte erstmals wieder in Rückstand geraten sei, war ein „Warnhinweis, dass wir nicht locker lassen dürfen und fokussiert bleiben müssen”, weiß Gordon. Auf die Konkurrenz oder die Tabelle schaue man beim KSC weiter nicht, sondern auf sich selbst. Defensiv gut stehen und schnell umschalten, darauf leget er weiterhin seinen Fokus. mia