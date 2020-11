Schluss mit Party: Jetzt fährt Deutschland wieder runter

Berlin/Heidelberg/Mannheim.Vor Beginn des Teil-Lockdowns im Kampf gegen Corona an diesem Montag wächst die Sorge vor überlasteten Kliniken. „Schon bald kann es zu einem Kollaps in vielen der 1900 Krankenhäuser in Deutschland kommen“, sagte Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) der „Bild am Sonntag“. Bund und Länder wollen notfalls Intensivpatienten über ganz Deutschland verteilen. Am Samstag meldete das Robert Koch-Institut mit mehr als 19 000 Neuinfektionen innerhalb eines Tages einen Höchststand. Nun sollen vier Wochen lang drastische Einschränkungen im öffentlichen Leben die Welle brechen.

Von diesem Montag an müssen bundesweit Gastronomie, Kultur und Freizeiteinrichtungen weitestgehend schließen. Die Bürger sollen sich möglichst wenig persönlich mit anderen treffen. In den meisten Bundesländern dürfen nur noch zwei Haushalte zusammenkommen – teils gilt das auch für Treffen im privaten Raum. Hotels dürfen keine Touristen mehr aufnehmen. Schulen und Kitas bleiben aber offen, die Geschäfte ebenfalls. Das Ziel: durch weniger Kontakte verhindern, dass Gesundheitsämter und Gesundheitssystem überlastet werden.

Stadtparks bleiben geschlossen

In einigen Städten hat es am Wochenende noch etliche Feiernde auf die Straßen gezogen. In der Heidelberger Altstadt sorgten überwiegend junge Kneipenbesucher für einen aus Sicht der Polizei unruhigen Abend, es kam zu Handgreiflichkeiten. Rangeleien gab es auch am Plankenkopf in Mannheim, zwei Polizisten wurden dabei verletzt. In den Quadraten lösten die Beamten zwei Partys auf, bei denen zu viele Personen anwesend waren.

Beim jetzigen Lockdown dürfen Spielplätze, anders als im Frühjahr, offen bleiben. Das geht aus der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg hervor. Schließen müssen aber Luisen- und Herzogenriedpark. Sie zählen zu den in der Verordnung erwähnten „zoologischen und botanischen Gärten“. Wie bisher geht es nach den einwöchigen baden-württembergischen Herbstferien an diesem Montag in den Schulen weiter. Schüler ab der fünften Klasse müssen im Unterricht Masken tragen, die Abstandsregel gilt nicht. Zwischen dem Ende der Sommer- und dem Beginn der Herbstferien sind nach Angaben der Stadt Mannheim 130 Schüler oder Personal an Schulen positiv auf des Coronavirus getestet worden.

Saarlands Regierungschef Hans sagte, gerade jetzt, da jeder Intensiv- und Beatmungsplatz dringend benötigt werde, würden Stationen geschlossen und Notaufnahmen abgemeldet. „Grund ist fehlendes oder erkranktes Pflegepersonal.“ Es brauche wieder „Freihaltepauschalen“ – also Ausgleichszahlungen für leere Betten. Der Präsident der Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Uwe Janssens, sagte ebenfalls: „Es ist in einigen Bundesländern nicht mehr viel Spielraum.“ Mit Blick aufs Frühjahr fügte er hinzu: „Damals war die Situation übrigens viel weniger dramatisch als das, was jetzt auf uns zukommt.“ / bhrdpa

