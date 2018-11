Schmidt kämpferisch

Marius Schmidt hielt am Samstag die zentrale Rede. © Reimer

Bergstraße.Beim ersten Unterbezirksparteitag der SPD Bergstraße nach der hessischen Landtagswahl forderte Vorsitzender Marius Schmidt Mut zur Haltung: „Wer nach allen Seiten hin offen ist, ist am Ende nicht ganz dicht“, sagte er am Samstag in Ober-Mumbach. Für die zuletzt deutlichen Stimmeneinbußen in Bayern und Hessen machten die Redner aus dem Unterbezirk die Bundes-SPD und Bundesvorsitzende Andrea Nahles verantwortlich.

Schmidt forderte die Versammlung dazu auf, Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen und ihre Zielgruppen klar zu definieren. Ansätze sieht der Lampertheimer bei Themen wie Arbeit, Verteilungsgerechtigkeit und medizinische Versorgung. Zur Neuausrichtung bildete die SPD Bergstraße Arbeitsgruppen. red

