Schnelles Internet nur über die GGEW

Lautertal.Die Deutsche Glasfaser aus Borken hat sich von dem Projekt verabschiedet, in Lautertal Leitungen für schnelle Internet-Anschlüsse zu verlegen. Die sogenannte Nachfragebündelung war am 18. Dezember ausgelaufen. Inzwischen hat das Unternehmen das Projekt auf seiner Internet-Seite gelöscht.

Die Bensheimer GGEW AG hat auf das Aus für das Vorhaben mit einer Verlängerung ihres Angebots für Neukunden reagiert und will nun noch bis Ende Februar günstige Konditionen anbieten, um schnelle Internet-Anschlüsse in die Haushalte zu bringen. Das Unternehmen betreibt schon länger Glasfaserleitungen in Lautertal und hatte auf die überraschende Konkurrenz mit einer Werbe-Offensive reagiert. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 23.12.2020