Schnelltests sind in Reilingen möglich

Reilingen/Region.Der Rhein-Neckar-Kreis hat sich dazu entschlossen, die Möglichkeit der Corona-Schnelltestung in Heidelberg, Reilingen, Eberbach und Sinsheim anzubieten und das örtlich an seine Testcenter zu binden, teilt die Pressestelle des Landratsamtes mit. Das Stuttgarter Sozialministerium stellt hierfür an diesem Mittwoch, 23., und Donnerstag, 24. Dezember, insgesamt 80 000 kostenlose Schnelltests zum Nachweis des Coronavirus aus der Notreserve des Landes zur Verfügung. Die Aktion soll Bürgern mehr Sicherheit bei der Frage bieten, ob sie einen Weihnachtsbesuch bei ihren Angehörigen machen können. Es handele sich nicht um eine allgemeine Testung der Bevölkerung. Bei uns erfahren Sie, wie man sich hierfür anmeldet. nina

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 22.12.2020