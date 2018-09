Schnellweg 2025 fertig

Am Neckarufer in Mannheim soll der Radschnellweg verlaufen. © Tröster

Mannheim/Rhein-Neckar.Der geplante 22 Kilometer lange Radschnellweg Mannheim-Heidelberg könnte als erste Landesstraße der neuen Art in Baden-Württemberg gebaut werden. Dies kündigte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) gestern in Mannheim bei der Übergabe einer Machbarkeitsstudie des Verbands Region Rhein-Neckar (VRRN) für das rund zwölf Millionen Euro teure Projekt an. Bis 2025 werde es allerdings noch dauern, bis die schnelle Fahrradpendlerverbindung fertig wird, so der Minister gestern. lang

