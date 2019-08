Scholz fällt lange aus

Mannheim.Die schwere Knieverletzung von Stammtorhüter Markus Scholz trübt die Euphorie bei Fußball-Drittligist SV Waldhof. Wie der Verein am Montag bekanntgab, erlitt der 31-jährige Schlussmann im Spiel am Sonntag gegen den MSV Duisburg (4:3) einen Kreuzbandriss und fällt bis Ende des Jahres aus. Die Mannheimer denken nun darüber nach, einen weiteren Torhüter zu verpflichten. „Wir werden uns in den nächsten Tagen Gedanken machen. Dann schauen wir, wo es hingeht“, sagte der Sportliche Leiter Jochen Kientz dieser Zeitung. Im Derby am Sonntag (13 Uhr) beim 1. FC Kaiserslautern soll nach Angaben von Trainer Bernhard Trares der junge Timo Königsmann (22) im Tor der Waldhöfer stehen. alex

