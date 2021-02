Schon mittags am Bouleplatz gekifft

Schwetzingen.Da staunten selbst die Polizeibeamten: Als sie am Dienstag zur Mittagszeit auf ihrer Streife am Bouleplatz in der Stamitzstraße in Schwetzingen vorbeikamen und drei Personen sahen, die sich verdächtig nervös verhielten, kontrollierten sie diese. Ein junger Mann wollte noch schnell zu seinem Auto gehen und sich aus dem Staub machen.

Die Polizisten merkten rasch, dass starker Marihuana-Geruch in der Luft lag. Sie forderten für die Kontrolle eine zweite Streife an. Bei der Kontrolle eines 25-Jährigen wurden eine geringe Menge Marihuana sowie mehrere hundert Euro in szenetypischer Stückelung aufgefunden. Der Mann wurde belehrt und für weitere Maßnahmen zum Revier gebracht. Nachdem die Maßnahmen beendet waren, durfte er wieder nach Hause gehen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des Handelns mit Rauschgift ermittelt. pol

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 25.02.2021