Schriesheim: Brache wird zu Wohnquartier

Schriesheim.Mit der Benennung des letzten Platzes und der Enthüllung eines entsprechenden Schildes ist in Schriesheim die Umgestaltung des alten OEG-Geländes auch offiziell abgeschlossen. Auf dem 20 000 Quadratmeter umfassenden Areal im Herzen der Weinstadt sind in den zurückliegenden 14 Jahren ein Wohnquartier für rund 500 Menschen sowie ein Gesundheitszentrum entstanden. Auf dem Bild ist die neue Bebauung zu sehen, die sich entlang der Bundesstraße 3 erstreckt: in der Bildmitte links der mehrteilige Wohnkomplex des niederländischen Investors BPD, rechts daneben das vierteilige Zentrum „Medicum“, der zweite BPD-Wohnkomplex und ganz rechts der Neubau des Raiffeisenmarktes. -tin

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 14.07.2020