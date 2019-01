Schüler aus Hessen gibt Datendiebstahl zu

Berlin/Mannheim.Hinter dem bundesweiten Datendiebstahl steckt nach Ermittlungen der Behörden ein Schüler aus Hessen. Der 20-Jährige namens Johannes S. stammt aus Homberg (Ohm) im Vogelsbergkreis in Mittelhessen. Er war am Sonntagabend vorläufig festgenommen und nach einem Geständnis am Montagabend auf freien Fuß gesetzt worden. Nach Angaben der Sicherheitsbehörden wohnt er bei seinen Eltern.

Nach vorläufiger Einschätzung der Ermittler hatte Johannes S. „kein dominantes politisches Motiv“ für seinen Angriff. Er stamme nicht aus einem rechtsextremen Milieu, sagte der Chef des Bundeskriminalamts, Holger Münch, in Berlin. Der 20-Jährige habe sich gezielt Opfer ausgesucht, deren Äußerungen ihm missfallen hätten, sagte Oberstaatsanwalt Georg Ungefuk von der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) gestern.

Die veröffentlichten Daten waren gestern noch nicht vollständig gelöscht. Es sei auch unwahrscheinlich, dass dies gelingen werde, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU).

Mahnung an Verbraucher

Der junge Mann fiel den Behörden bereits vor zwei Jahren auf, als er wegen des Ausspähens von Daten und wegen Vorbereitungen dazu bekannt wurde, sagte Münch. Vorbestraft sei er aber nicht.

Der Geschäftsführer des Deutschen Datenschutz Instituts in Bad Homburg, Jens Burkard, hat im Interview mit dieser Zeitung staatliche Förderungen für mehr Internet-Schutz gefordert. „Der Staat sollte den Schutz im Netz ähnlich subventionieren wie etwa die Alarmanlage an einem Haus“, sagte er. Das Bewusstsein, gegen Cyberkriminalität vorgehen zu müssen, sei nicht vorhanden, so der Datenschutzbeauftragte.

Seine Kritik richtet sich aber auch an die Verbraucher. „Wir sollten daraus lernen, dass unsere Daten einen Wert haben. Und den müssen wir schützen.“ Verbraucher sollten ihre Sinne für die Gefahren in der digitalen Welt schärfen. Im Netz seien sie noch zu sorglos. dpa/jor

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.01.2019