Schülerstreik in Bensheim für Klimaschutz

Bensheim.Mehr als 100 Schüler streikten am Freitagmorgen in Bensheim für einen nachhaltigeren und effizienteren Klimaschutz. Sie zogen vom Goethe-Gymnasium auf die Rathauswiese, wo Organisatorin Julia Dempewolf eindrücklich an die Politiker aus Bundes- und Europaebene appellierte, mehr für den Schutz des Planeten zu unternehmen – unter anderem durch einen sofortigen Kohleausstieg und die Reduzierung von Treibhausgasen. Der lokale Protest war Teil einer bundesweiten Aktion der Initiative „Fridays for Future“. In mehr als 50 Städten in Deutschland gingen Jugendliche auf die Straße statt in den Unterricht. dr/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 19.01.2019