Schülerzahlen im Kreis steigen weiter

Bergstraße.Immer weiter steigende Schülerzahlen machen deutlich, wie dringend Veränderungen in der Bergsträßer Bildungslandschaft sind. Mit entsprechendem Nachdruck arbeitet die Politik am neuen Schulentwicklungsplan, den der Kreistag am kommenden Montag beraten und am 27. April verabschieden soll. Spätestens dann wird man unter anderem auch klarer in der Frage sehen, ob Lorsch Standort eines neuen Gymnasiums wird oder andere Lösungen gefunden werden, um den Schülern angemessene Bildungsvoraussetzungen bieten zu können. Über den aktuellen Sachstand in der Schulentwicklungsplanung informierte Landrat Christian Engelhardt gestern in Heppenheim. red/

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 13.02.2020