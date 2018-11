Schule für Franklin

Zurzeit besuchen die Franklin-Kinder die Käfertalschule. © Jansch

Mannheim.Der neue Mannheimer Stadtteil Franklin bekommt eine eigene Grundschule. Rund 600 Familien leben bereits im Baugebiet, Kinder besuchen zurzeit die Käfertalschule. Deren räumliche Kapazitäten sind aber fast ausgeschöpft. Ab Herbst 2019 soll eine eigene Lösung für Franklin her, zunächst in der ehemaligen amerikanischen Elementary School. Der Bildungsausschuss empfiehlt der Stadtverwaltung, die Gebäude für rund 1,9 Millionen Euro herzurichten. Drei Jahre lang soll das Provisorium genutzt werden, parallel entsteht auf demselben Gelände an der Wasserwerkstraße die neue Grundschule. Ihren Betrieb aufnehmen soll sie zum Schuljahr 2022/23. bhr

