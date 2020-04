Schulen im Kreis rüsten sich für den Neustart

Bergstraße.Damit am Montag auch alles glattgeht, wenn der Schulbetrieb langsam wieder anrollt, muss auch das Bensheimer Goethe-Gymnasium den Corona-Hygienemaßnahmen entsprechend ausgestattet und umgerüstet werden. Treppenhäuser werden im „Goethe“ ab Montag zur Einbahnstraße: Dass es hier nur nach oben geht, machen Chiara Tempel und Jonathan Blumann durch Stoppschilder deutlich. Der Haupteingang ist abgesperrt, in den Klassensälen stehen die Tische so weit auseinander, dass der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann. „Das Positive ist, dass wir mit relativ wenigen Schülern beginnen. Es ist zwar eine Herausforderung, aber sie ist stemmbar“, betonte Landrat Christian Engelhardt am Donnerstag in der wöchentlichen Video-Pressekonferenz des Kreises. ssr/Bild: Dietmar Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 24.04.2020