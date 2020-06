Schulen öffnen, Sorgen bleiben

Mannheim/Stuttgart.Für die rund 2340 Mannheimer Viertklässler war es schon am 18. Mai so weit: In den beiden Wochen vor den Pfingstferien kehrten sie in den Präsenzunterricht zurück. Ab Montag sollen alle anderen etwa 7200 Grundschüler folgen. Wie auch die Jugendlichen in den weiterführenden Schulen werden sie, jahrgangsweise aufgeteilt, im wöchentlichen Wechsel einige wenige Stunden Unterricht bekommen. In zwei Tagen starten Erst- und Drittklässler, eine Woche später auch die Zweitklässler.

Zuvor haben die Schulen hohen organisatorischen Aufwand betrieben, um die in zwei Gruppen aufgeteilten Klassen zeitversetzt zu unterrichten. Man habe sich nach der Mitteilung der baden-württembergischen Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) vom 6. Mai darauf eingestellt, dieses rollierende System bis zum Beginn der Sommerferien am 30. Juli umzusetzen, sagte Angela Speicher, Geschäftsführende Leiterin der Mannheimer Grundschulen, dieser Redaktion.

Mehrheit befürwortet Rückkehr

Am 26. Mai hat Eisenmann dann aber verkündet, sie wolle Grundschulen und Kitas „bis Ende Juni“ wieder „vollständig“ öffnen. Doch es liegen noch keine Details vor, wie das umgesetzt werden soll. Das stößt bei Mannheims Rektoren auf Kritik. Auch sei unklar, ob von Kindern ein Infektionsrisiko ausgehe, so Speicher. Einen Verzicht auf Abstandsregeln bewertet sie deshalb skeptisch.

Eisenmann sieht indes die Schulen gut auf die Ausweitung des Präsenzunterrichts vorbereitet. Die vollständige Öffnung von Grundschulen und Kitas Ende Juni sei möglich, nachdem eine Studie der Uniklinik Heidelberg gezeigt habe, „dass Kinder nicht nur seltener an Corona erkranken, sondern sich auch seltener mit dem Virus infizieren als Erwachsene“. Durch den Verzicht auf Mindestabstand seien „Unterricht und Betreuung als Regelbetrieb möglich“. Eine Sprecherin sagte, die Verordnung werde nächste Woche fertig. Vorab habe es aber jede Woche Planungsgespräche mit Lehrerverbänden und kommunalen Schulträgern gegeben. Im nächsten Schuljahr ist es Eisenmanns Ziel, „allen Schülern so viel Präsenzunterricht wie möglich in einem Regelbetrieb anbieten zu können“. Ihr Haus beobachte die Entwicklung der Infektionen und bereite sich auf unterschiedliche Szenarien vor.

Mit 52 Prozent spricht sich die Mehrheit der Deutschen für eine schnelle Rückkehr zum vollständigen Schul- und Kita-Betrieb aus. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen. Die zügige und umfassende Öffnung fordern 57 Prozent aller Befragten mit minderjährigen Kindern und 58 Prozent derjenigen, die außerdem auch berufstätig sind.

