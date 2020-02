Schulen und Lehrkräfte müssen mutiger eingreifen

Immer häufiger berichten Medien über ähnliche Vorfälle wie am Mannheimer Bach-Gymnasium: Hakenkreuze werden an Schultafeln gemalt, und „Jude“ wird als gängiges Schimpfwort auf dem Pausenhof verwendet.

Dagegen müssen Schulen und Lehrkräfte offensiver und mutiger vorgehen. Wenn aus einem makaberen Witz eine Straftat wird, muss das angezeigt werden. Hier ist die Schulleitung des Bach-Gymnasiums vorbildlich vorangegangen.

In der Mannheimer Schule wurde das Teilen von volksverhetzenden Inhalten über das Handy nicht nur gemeinsam mit dem Landesbeauftragten gegen Antisemitismus aufgearbeitet, sondern auch öffentlich gemacht. Dies stellt einen ganz wichtigen Teil der Präventionsarbeit an Schulen dar. Es muss offen gezeigt werden, dass fremdenfeindliche Inhalte auch in geschlossenen Handy-Chatgruppen Folgen haben und angezeigt werden – auch wenn damit für manche ein schlechtes Licht auf die betroffene Schule fällt.

Mut ist hierbei auch von Schülern gefordert. In geschlossenen Gruppen bleibt Antisemitismus und Volksverhetzung oft unentdeckt. Schulkameraden bekommen dann doch eher mal mit, was der Sitznachbar per Handynachricht oder in sozialen Netzwerken teilt. Dann heißt es: Ansprechen und nicht wegschauen! Und auch auf dem Schulhof widersprechen, wenn „Du Jude“ als Schimpfwort fällt.

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.02.2020