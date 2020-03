Schulschließungen sind nicht mehr ausgeschlossen

Berlin.Noch sind im Kampf gegen das Coronavirus keine großflächigen Schulschließungen in Deutschland beschlossen. Vom Tisch sind sie dennoch nicht. Am Donnerstag meldeten Bayern und Baden-Württemberg je einen Corona-Todesfall. Damit gibt es in Deutschland nun fünf Tote, die mit dem Virus infiziert waren. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder berieten in Berlin die Lage.

Eine deutschlandweite Schließung von Schulen wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus ist weiterhin nicht geplant. Der Krisenstab der niedersächsischen Landesregierung hatte dies nach Informationen der „Hannoverschen Allgemeinen“ jedoch empfohlen. Die Stadt Halle hat eine Schließung aller Kindergärten und Schulen bereits angeordnet. Nach dem Treffen der Ministerpräsidenten verwies Bayerns Regierungschef Markus Söder auf die Zuständigkeit der Bundesländer. Die Kultusministerkonferenz (KMK) schließt eine derartige Maßnahme nicht aus. Das sagte die Vorsitzende, die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD), nach Beratungen mit ihren Kollegen.

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) sprach sich zum jetzigen Zeitpunkt jedoch gegen eine flächendeckende Schließung von Schulen aus: „Es ist nicht einfach die Frage: Wir machen alles dicht und dann ist das Problem gelöst“, sagte sie. Man versuche, einen Normalbetrieb so lange wie möglich aufrecht zu erhalten. Karliczek verwies wie zuvor schon Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) darauf, dass Eltern auch Betreuung für ihre Kinder bräuchten. Jede Entscheidung habe viele Folgen.

US-Präsident Donald Trump kündigte unterdessen drastische Maßnahmen für Reisende an. „Wir werden alle Reisen von Europa in die USA für die nächsten 30 Tage aussetzen“, sage er. Ausgenommen seien Reisende aus Großbritannien. „Die EU hat es versäumt, die gleichen Vorsichtsmaßnahmen (wie die USA) zu treffen und Reisen aus China und anderen Krisenherden einzuschränken.“ Das habe zu einer Ausbreitung des Virus auch in den USA geführt.

Nach Daten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat sich das Virus inzwischen in 115 Ländern ausgebreitet und zu fast 4300 Todesfällen geführt. In vielen Ländern reagierten die jeweiligen Regierungen mittlerweile mit drastischen Maßnahmen. In Italien müssen Restaurants und fast alle Geschäfte vorübergehend dichtmachen.

Mit einem ganzen Bündel aus Maßnahmen stemmen sich Europas Währungshüter gegen wirtschaftliche Folgen der Coronavirus-Pandemie. 120 Milliarden Euro zusätzlich wird die Europäische Zentralbank bis zum Ende dieses Jahres in Anleihenkäufe stecken.

Friedrich Heinemann vom Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung hat von der Bundesregierung ein „echtes Konjunkturprogramm“ gefordert. Bisher habe die Berliner Koalition noch keine Mehrausgaben vereinbart, sagte er dieser Redaktion. Der Wissenschaftler sagte, Deutschland stehe ökonomisch so gut da, dass es locker ein Konjunkturprogramm mit einem Volumen von 20 Milliarden Euro auflegen könne. dpa/lia/was

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 13.03.2020