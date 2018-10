Schulsteg in Einhausen soll weg

Einhausen.Der Schulsteg über die Weschnitz in Einhausen soll abgerissen werden. Ein Neubau wäre langfristig günstiger als eine Sanierung der Brücke, die Anfang der 1950er Jahre errichtet wurde. Das legten Experten im Bauausschuss dar. Gedacht ist an eine moderne Konstruktion aus Aluminium. Vor zwei Jahren wurde bereits ein Steg am Ortsrand durch eine Brücke aus diesem Material ersetzt, das mit langer Haltbarkeit und geringem Wartungsaufwand punktet. sch

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 20.10.2018