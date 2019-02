Schulstreik fürs Klima

Bensheim.Gestern haben als Teil der weltweiten Initiative „Fridays for Future“ in ganz Deutschland erneut Tausende Schüler für eine nachhaltige Klimapolitik demonstriert – auch in Bensheim gingen Jugendliche während der Schulzeit auf die Straße. Rund 200 Schüler verschiedener weiterführender Schulen nahmen an einer Kundgebung auf dem Marktplatz teil. „Das ist mehr als erfolgreich“, so Julia Dempewolf, die die Demo mitorganisiert hat.

Umweltverbände und politische Jugendorganisationen solidarisierten sich mit der Zielsetzung der Freitagsdemo – darunter die BUND-Jugend Hessen, die Grüne Jugend und die Jusos im Kreis Bergstraße. Stadtrat Adil Oyan begrüßte das Engagement der Schüler ebenfalls. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 23.02.2019