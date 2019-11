Schumacher-Brücke bleibt offen

Mannheim.Die Stadt Mannheim hat die für dieses Wochenende geplanten Sanierungsarbeiten an der Kurt-Schumacher-Brücke verschoben. Sie werden nun von Freitag, 22. November, an in Angriff genommen. Das teilte die Stadt am Dienstag auf Anfrage mit. Grund sei, dass zusätzliches Fachpersonal notwendig sei, um die Arbeiten abschließen zu können. Dies habe die zuständige Baufirma nur für das nun anvisierte Wochenende sicherstellen können.

Nach Angaben der städtischen Baustellenmanagerin Anja Ehrenpreis habe es aufgrund der Fülle an ausstehenden Arbeiten zwischenzeitlich danach ausgesehen, als seien zwei Wochenenden für die Sanierung notwendig. Nach Beratungen mit der Baufirma habe man sich entschlossen, die Aufgaben in zwei Blöcke zu teilen. Der erste Block wird bereits seit Dienstag und voraussichtlich bis Freitag ausgeführt. Dabei bereiten die Arbeiter die Brücke von unten für das Abschlusswochenende vor. Dies kann bei fließendem Verkehr gemacht werden, Sperrungen sind nicht notwendig. Der zweite Block beginnt am Freitag, 22. November. Dabei wird die Brücke von 21 Uhr an in Richtung Ludwigshafen gesperrt. Samstags von 12 bis 21 Uhr ruhen die Arbeiten, damit der Verkehr abfließen kann. stp

