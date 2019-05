Schwanen-Nest vor Hochwasser gerettet

Heidelberg.Der Starkregen hat die Flüsse steigen lassen und in Heidelberg eine Schwanen-Familie am Neckar in Bedrängnis gebracht. Mitarbeitern der Tierrettung Rhein-Neckar und des Technischen Hilfswerks gelang es in der Nacht auf Dienstag, das Nest mit den Eiern in Sicherheit zu bringen. Dazu musste allerdings zunächst die brütende Mutter herausgeholt werden, was sich schwierig gestaltete. Zudem durften die Retter die Eier weder berühren noch deren Lage verändern. Dazu wurde das Nest mit einem Plastik-Ponton ans sichere Ufer verschoben. Mehr als fünf Stunden dauerte die Aktion. Unklar war am Dienstag noch, ob die Mutter ihre Eier wieder annimmt. dls/sma (Bild: Priebe)

