Schweigendes Klassenzimmer: Film führt nach Bensheim

HANDOUT - Eric (Jonas Dassler, l-r), Theo (Leonard Scheicher), Lena (Lena Klenke), Paul (Isaiah Michalski) und Kurt (Tom Gramenz) mit ihren Mitschülern in einer Szene des Films "Das schweigende Klassenzimmer" (undatierte Filmszene). Der Film kommt am 01.03.2018 in die deutschen Kinos. (zu dpa-Kinostarts vom 22.02.2018) ACHTUNG - Verwendung nur für redaktionelle Zwecke im Zusammenhang mit der Berichterstattung über den Film bis zum 01.07.2018 und nur bei Urheber-Nennung Foto: Julia Terjung/StudioCanal/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit einer Berichterstattung über (die Sendung/den Film/die Auktion/die Ausstellung/das Buch) und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

© picture alliance / Julia Terjung, Julia Terjung, StudioCanal