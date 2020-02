Schwetzingerin zieht in Container

Schwetzingen/Köln.Das Experiment startet: Die 38-jährige Cathleen (Bild) tauscht ihre Wohnung in Schwetzingen gegen einen Container. Sie ist eine der 14 Teilnehmer bei dem Fernsehformat „Big Brother“. Cathleen arbeitet als ambulante Pflegekraft und für sie steht Gerechtigkeit im Mittelpunkt. „Ich bin so, wie ich bin, weder Alphatier noch Mitläuferin“, sagt sie. Die Zuschauer können den Wert der Bewohner auf dem Handy mit der Sat.1-App bestimmen – und die Teilnehmer so auf die Probe stellen. nina/Bild: Sat.1

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 11.02.2020