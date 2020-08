Schwimmvereine weisen Vorwürfe zurück

Mannheim.Nachdem eine in Not geratene Frau von Badegästen gerettet wurde, weisen die Schwimmvereine Vorwürfe an die Badeaufsicht zurück. Wie die Stadt Mannheim auf Anfrage erklärte, gibt es keine Verpflichtung der am Stollenwörthweiher in Neckarau ansässigen Vereine Volkstümlicher Wassersport und Schwimmverein Mannheim (Bild) zu Sicherheitsbestimmungen. Die Vereine haben ihre Gelände von der Stadt gepachtet. Am Freitag war die Frau in Not geraten. Badegäste hatten die Frau ans Ufer gebracht und Hilfe geleistet. Sie bemängeln, dass Bademeister und DLRG zu spät reagiert hätten. Die Frau musste reanimiert werden, bevor sie im Krankenhaus auf der Intensivstation behandelt wurde. mai

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 26.08.2020