Sebastian Rode zurück in der Heimat

Frankfurt.Eintracht Frankfurt ist mit Neuzugang Sebastian Rode (rechts) in die Vorbereitung auf die Rückrunde der Fußball-Bundesliga gestartet. „Ich freue mich, dass es endlich losgeht“, sagte der 28-jährige Mittelfeldspieler gestern Nachmittag beim Trainingsauftakt vor vielen Medienvertretern und mehreren Hundert Eintracht-Fans. Der Hähnleiner wurde von Borussia Dortmund bis Saisonende ausgeliehen. Für Rode, der von 2010 bis 2014 bereits am Main spielte, ist es ein Neuanfang nach vielen schweren Verletzungen. „Ich sehe positiv nach vorn und will voll Gas geben“, so der Südhesse, der seit August 2017 kein Erstligaspiel mehr bestritt. dpa/Bild: dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 04.01.2019