Sechs Tote bei Familiendrama

Rot am See.Ein Sportschütze soll in Rot am See im Nordosten Baden-Württembergs (Landkreis Schwäbisch Hall) seinen Vater, seine Mutter und vier weitere Verwandte erschossen haben. Die Polizei teilte mit, der 26-Jährige habe am Freitagmittag die sechs Menschen mit einer halbautomatischen Pistole getötet.

Polizisten konnten den Verdächtigen kurze Zeit später vor dem Tatort – einem Gebäude mit einer Gaststätte – festnehmen. Hinweise auf weitere Tatbeteiligte gebe es nicht, so die Ermittler. Aalens Polizeipräsident Reiner Möller sagte bei einer Pressekonferenz: „Wir gehen von einem Familiendrama aus.“ Bei den Erschossenen handele es sich um drei Männer im Alter von 36, 65 und 69 Jahren sowie um drei Frauen im Alter von 36, 56 und 62 Jahren. Außerdem seien zwei weitere Menschen verletzt worden, einer davon schwebte noch in Lebensgefahr. Überdies seien zwei Jugendliche im Alter von zwölf und 14 Jahren von dem mutmaßlichen Schützen bedroht worden.

Nach Angaben der Polizei ist der Tatverdächtige ein Sportschütze. Er habe eine Waffenbesitzkarte besessen, teilte die Polizei mit. Der 26-jährige Deutsche habe in dem Haus gelebt, in dem er die Tat verübt haben soll. Sein Motiv blieb zunächst unklar. Nach den Schüssen habe er selbst die Polizei angerufen, so die Beamten weiter, die laut eigener Angabe schnell „mit starken Kräften“ vor Ort waren. dpa

