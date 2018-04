Seehofer, Bsirske und der Tarifdurchbruch

Anzeige

Nun freute sich Seehofer: «Wir haben zwei wichtige Ziele verfolgt, nämlich die Entgelte so zu gestalten, dass der öffentliche Dienst in Zukunft wettbewerbsfähig ist, dass wir IT-Leute, Ingenieure et cetera auch für den öffentlichen Dienst gewinnen.» Daneben sei eine Großreform gelungen, «an die ich am Anfang nicht glaubte». Unterm Strich gibt es 7,5 Prozent mehr Geld bei einer ungewöhnlich langen Laufzeit von 30 Monaten. Alle Beschäftigte haben ein Plus von mindestens 6,8 Prozent, aber manche deutlich mehr - denn die Gehaltsgruppen wurden weitgehend neu geordnet und tariflich neu einsortiert.

Verdi-Chef Frank Bsirske seinerseits hob einen «deutlichen Sprung» bei den unteren und mittleren Lohngruppen hervor. Um im Schnitt zehn Prozent würden die Löhne bei Beschäftigungsbeginn steigen. «Das ist ein Ergebnis, das auf die Attraktivierung des öffentlichen Dienstes insgesamt zielt», meinte er. «Gute Leute, gute Arbeit, gutes Geld – das gehört zusammen.» Dass vom verlangten Mindestbetrag so nicht viel übrig geblieben ist und die Laufzeit mehr als doppelt so lang ist wie gefordert, scheint Bsirske nicht zu stören.

Noch am Abend hatte es so ausgesehen, als ob neue Warnstreiks nach den jüngsten massiven Ausständen etwa im Nahverkehr noch nicht vom Tisch seien. Zuerst drohte sich die Mitgliederversammlung des kommunalen Arbeitgeberverbands VKA querzulegen, vor allem wegen der Gehälter in den Sparkassen. Bsirske eilte zur VKA - über die Sparkassen wird nun noch einmal extra verhandelt. Dann zog es sich in die Länge, weil sich die Verdi-Tarifkommission lange keinen Ruck gab.

7,5 Milliarden Euro kostet der Abschluss die Kommunen. Für den Bund fallen laut Seehofer 2,2 Milliarden an. Angesichts der Rekordeinnahmen der öffentlichen Hand dürfte das verschmerzbar sein. «Das sind uns unsere Beschäftigten wert», sagte Seehofer. Der Chef des Beamtenbunds dbb, Ulrich Silberbach, sprach von einem «guten Tag für den öffentlichen Dienst».

Zuletzt wurden die alten Hasen in dem Geschäft noch herzlich mit Seehofer. Böhle, mit Bsirske über Jahre schon im Tarifpoker geübt, meinte: «Ich fand es sehr angenehm, meinen fünften Innenminister zu erleben.» Bsirske sagte: «Ich würde mich freuen, noch viele Verhandlungen mit ihm zu machen.» Der Angesprochene konterte: «Insofern war das auch ein Jungbrunnen für meine politische Tätigkeit.» Bsirske wirkte etwas verblüfft nach den vielen zähen Verhandlungsstunden, als er noch anmerkte: «Soviel Harmonie war selten.»